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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семья из Сибири обвинила турецкую клинику в изъятии органов у их дочери

Текст: Ирина Штерман

Директор турецкой клиники "Яшам хастанеси" Нуртач Ары заявила РИА Новости, что информация об изъятии органов у 16-летней пациентки из России является клеветой.

Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице

Ранее телекомпания ТВК распространила информацию о том, что 16-летняя жительница Красноярска скончалась в турецкой частной клинике. В интервью родители девушки, Татьяна и Вячеслав Лоншаковы, назвали это "убийством".

По их словам, девушку госпитализировали с острой болью в животе, однако спустя несколько часов мучений она умерла. В свидетельстве о ее смерти указано, что причина такого исхода - перитонит. Никаких иных медицинских документов родителям не выдали.

Кроме того, Лоншаковы заявили, что когда тело их дочери доставили в Красноярск, выяснилось, что у нее "отсутствуют некоторые внутренние органы". "Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что все это сделано ради трансплантации - очень большая вероятность. Это убийство ради донорских органов", - приводит слова отца погибшей, Вячеслава Лоншакова, ТВК.

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Однако турецкие врачи не только опровергли эти сведения, но и заявили, что намерены обратиться в суд для защиты репутации. "Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно, - заявила директор клиники. - Даже подумать нельзя, чтобы у нее были незаконно изъяты органы".

По данным телекомпании, следственный комитет Красноярского края начал проверку по заявлению семьи. Назначена судебно-медицинская экспертиза. "РГ" не удалось подтвердить эту информацию в местном управлении СК.

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