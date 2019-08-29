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29.08.2019 14:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе двое рабочих погибли при столкновении грузовых вагонов

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих на территории предприятия по перевозке угля. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, причиной трагедии стало столкновение вагонов.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Рабочие погибли во время реконструкции насосной станции в Новосибирске

Инцидент произошел в процессе загрузки угля в железнодорожный состав. В момент перестановки, вагонов произошло их столкновение, в опасной зоне находилось трое рабочих. Один из них был госпитализирован, а двое мужчин 32 и 37 лет получили травмы несовместимые с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе изучить должностные инструкции, а также проверить соблюдалась ли техника безопасности при выполнении работ.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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