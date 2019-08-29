В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области маршрутное такси загорелось во время движения. В результате аварии пострадали шесть человек.

По предварительным данным, во время движения у маршрутного автобуса перегрелся двигатель, и произошел выброс охлаждающей жидкости в салон.

- Водитель и пять пассажиров, из них трое детей в возрасте 10, 13 и 17 лет, получили ожоги различной степени тяжести, - сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Пострадавших госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.