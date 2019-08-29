На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек

В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних. Эта крупная авария с участием пассажирского микроавтобуса и седельного тягача произошла в четверг утром в Кочубевском районе Ставрополья на 233-м километре федеральной автодороги "Кавказ".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о ЧП в дежурную смену главка поступило от диспетчера ЕДДС Кочубеевского района в 06.30. Ка выяснилось, на федеральной трассе произошло "попутное столкновение" грузового автомобиля МАN "Тонар" и пассажирского маршрутного такси Mercedes-BenzSprinter (он следовал по маршруту Адлер - Владикавказ).

По предварительным данным, направлявшейся в сторону Невинномысска в маршрутке находилось 23 пассажира. Погибших нет, 17 человек доставлены в ЦРБ города Невинномысска для дальнейшего осмотра (в том числе пятеро детей). И них три человека уже госпитализированы.

Как рассказали в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, водитель микроавтобуса "осуществлял частную перевозку пассажиров".

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.