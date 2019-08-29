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29.08.2019,  
12:52
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Корветы-невидимки Балтфлота уничтожили подлодку условного противника

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Подводную лодку условного противника выследили и уничтожили у побережья Калининградской области корветы Балтийского флота "Стерегущий", "Бойкий" и "Стойкий".

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Видео: корабли Балтфлота вышли на учения "Океанский щит"

Корветы-невидимки искали "вражескую" субмарину вместе с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, тренировки с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения кораблей шли в морских полигонах флота несколько дней.

Экипажи также отработали плавание в узкости, совместное маневрирование, постановку радиоэлектронных помех, ракетно-артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Совместное противолодочное учение прошло в рамках зачетного тактического учения сил Балтийского флота. В нем участвуют порядка 20 боевых кораблей,  в том числе большие десантные корабли "Минск", "Калининград", ракетные корабли "Гейзер", "Пассат", ракетные катера "Моршанск", "Заречный", "Кузнецк", малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота. Тактическое учение завершится высадкой морского десанта на необорудованное побережье.

Справка "РГ"

Боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны (корветы) проекта 20380 называют "невидимками" за малозаметность для радиолокационных средств, которая достигнута благодаря современным технологиям. В числе других достоинств - многофункциональность, компактность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем управления.

Корвет "Стерегущий", вошедший в состав Балтийского флота в 2007 году, является головным кораблем серии. "Бойкий" и "Стойкий" - второй и третий корабли серии, вошли в состав ВМФ России в 2013-м и 2014 годах соответственно.

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