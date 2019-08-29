В Петербурге у стрелявшего на детской площадке нашли арсенал оружия

У 48-летнего жителя Красногвардейского района Санкт-Петербурга, устроившего 28 августа стрельбу на детской площадке в одном из дворов, расположенном на проспекте Ударников, был обнаружен очередной арсенал оружия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции был проведен дополнительный обыск в квартире подозреваемого. Результат оказался весомым: силовики обнаружили и изъяли ручную гранату без запала, десятки единиц различного оружия, производившегося в начале двадцатого века и около сорока патронов.

Напомним, ранее в той же квартире сотрудники полиции обнаружили ружейный обрез и 150 патронов к нему. Причиной визита правоохранителей послужило то, что владелец оружия 28 августа открыл стрельбу на детской площадке. Результатом дознания стало возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Расследование продолжается.