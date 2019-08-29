В Мурманске грабитель обронил на месте преступления паспорт

В Мурманске рассеянный 50-летний грабитель обронил на месте преступления свой паспорт. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как установило следствие, вечером 21 июня в одном из дворов областного центра злоумышленник напал на женщину. Он схватил ее за одежду и потребовал отдать ему золотые серьги и цепочку.

Перепуганная мурманчанка выполнила его требование. Но в этот момент мимо проходил мужчина, который заметил действия грабителя и заставил его вернуть женщине отобранные украшения.

- Грабителю пришлось подчиниться, но он все же решил довести задуманное до конца, - рассказали в прокуратуре. - Дождавшись, когда неравнодушный прохожий уйдет, он вторично отнял у женщины серьги и цепочку. Но и в этот раз ему не повезло - на месте преступления он обронил свой паспорт, что очень облегчило сотрудникам полиции его поиск.

Пока полицейские искали злоумышленника, он не терял времени. Спустя два дня в арке между домами на улице Полярные Зори в Мурманске, по версии следствия, этот же мужчина выхватил у 82-летней старушки кошелек, в котором лежали 5500 рублей. Вскоре грабителя задержали. Оказалось, что он неоднократно судим и большую часть жизни он провел в местах лишения свободы.

Расследование этих преступлений завершено, уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Незадачливому грабителю грозит до 7 лет лишения свободы.