В Мурманске запустили новый рыбоперерабатывающий завод, мощности которого позволяют выпускать свыше 50 тонн готовой продукции замороженного филе, стейков и фарша трески в сутки. Предприятие даст региону около 210 новых рабочих мест, сообщили в правительстве Мурманской области.

Проект реализован в рамках госпрограммы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли. Предприятие, которому принадлежит новый завод, получило квоты на добычу 1600 тонн трески и 500 тонн пикши. Помимо собственной квоты и поставок мурманских рыбаков, завод будет принимать на переработку сырьё с Дальнего Востока.

Совсем рядом с новым предприятием заложен еще один аналогичный завод, который предполагается запустить в 2020 году. Плановый объём его производства - не менее 25 тонн филе и фарша в сутки. Под будущее предприятие выделяется квота около 1000 тонн трески и пикши.

Правда, большая часть продукции фабрик отправится не на внутренний российский рынок, а за рубеж. Как сообщалось ранее, директор компании-инвестора отметил, что экспортная доля продукции фабрики составит около 70 процентов, а на внутренний рынок пойдет не более 30 процентов переработанных на новом предприятии трески и пикши. В перспективе эту пропорцию планируется довести до уровня 50 на 50.