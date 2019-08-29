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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Зачем танцуют на конгрессах

В Петербург из Дрездена впервые приедет оперный бал
Текст: Елена Боброва (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
В последний день лета в Петербурге впервые состоится Дрезденский оперный бал, крупнейший в Европе. Он пройдет впервые за пределами Германии. О том, что гостям обещают одновременно в Михайловском театре, Филармонии им. Шостаковича и на площади Искусств, "Российской газете" рассказал немецкий устроитель действа Ханс-Йоахим Фрай.
По мнению организаторов бала, все острые вопросы лучше решить в неформальной обстановке. Фото: Предоставлено Дрезденским оперным балом По мнению организаторов бала, все острые вопросы лучше решить в неформальной обстановке. Фото: Предоставлено Дрезденским оперным балом
По мнению организаторов бала, все острые вопросы лучше решить в неформальной обстановке. Фото: Предоставлено Дрезденским оперным балом

Чем вы хотите удивить искушенных петербургских зрителей?

Ханс-Йоахим Фрай: Два года назад наш бал в Дрездене открылся "Ленинградским вальсом", который написал для фильма "Три дня до весны" композитор Антон Лубченко. В этом году он написал уже для нас "Дрезденский вальс". Так что мы откроем наш первый бал в Петербурге "Ленинградским", а завершим "Дрезденским вальсом". И таких переплетений будет много. Например, знаменитая немецкая певица Надя Михаэль, обладающая уникальным драматическим сопрано, исполнит две арии - из оперы "Саломея", которую Штраус написал для Дрезденской оперы в 1905 году, и Катерину Измайлову, героиню оперы Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда", которая впервые была представлена в Михайловском театре ровно 85 лет назад. Мы услышим Альбину Шагимуратову, чье колоратурное сопрано сегодня считается одним из самых красивых на мировой оперной сцене, американца Стивена Гулда - лучшего вагнеровского тенора.

Фото: iStock
Центр Петербурга перекроют в связи с Дрезденским оперным балом

Но прозвучит не только классика - и джаз, и поп-музыка. Не страшно смешивать?

Ханс-Йоахим Фрай: Многих, вероятно, удивит саксофонист Игорь Бутман, который исполнит классический "Вокализ" Рахманинова с оркестром Михайловского театра. После гала-концерта зрители отправятся в Большой зал Филармонии, где пройдет вторая часть бала, - там Игорь будет играть джаз.Зазвучит и популярная музыка - но все будет органично. Мы пригласили несколько танцевальных пар из Дрездена, а с российской стороны будут вальсировать суворовцы и студентки театральной академии. Для них сыграют музыканты из Дрезденской государственной капеллы, старейшего в мире симфонического оркестра.

Вы рассказывали, что десять лет назад на Дрезденском балу побывал президент России, и тогда уже появилась мысль о Петербурге.

Ханс-Йоахим Фрай: Нет, в 2009 году не было никаких конкретных предложений. Просто разговор мимоходом, что неплохо бы организовать подобное в России. Я несколько раз пытался взяться за это, но настоящий бал требует серьезной подготовки.

Культурные мосты между Россией и Европой не утратили своего значения, а язык музыки - всегда лучший друг

Зачем придавать столько значения такому событию - ну собрались люди, потанцевали, и что?

Ханс-Йоахим Фрай: Я расскажу свою любимую историю. В 1814-15 годах в Вене состоялся первый общеевропейский конгресс, на котором страны-победительницы после войн с Наполеоном решали проблемы нового мироустройства. Конгресс длился несколько месяцев, но заседаний было гораздо меньше, чем балов и прочих развлечений. За это Венский конгресс прозвали "танцующим". Так и объявляли: "Конгресс танцует". И в этом был особый смысл. Оказалось, что общий язык легче найти в таком вот неформальном общении. И сегодня культурные мосты между Европой и Россией не утратили своего значения. Язык музыки - всегда лучший друг.

Впечатляет. Но, боюсь, с тех пор многое изменилось.

Ханс-Йоахим Фрай: Вот история посвежей. В начале нынешнего года на бал в Дрездене прибыла наш министр обороны Урсула фон дер Ляйен, которая с июля возглавляет Европейскую комиссию. Она очень проамерикански настроена, не всегда высказывается лестно о России. И вот мы сидим в первом ряду, на сцену выходит балерина Большого театра Светлана Захарова. Танцует так, что Урсула поворачивается ко мне: "Только русские могут так фантастически танцевать! Как я люблю русскую культуру!". Поверьте, такая искренность возможна только в неформальной обстановке.

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