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29.08.2019 20:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Возле озера Щукозеро Североморского района Мурманской области поисковики нашли советский истребитель времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в североморском поисковом отряде "Ваенга".

Вначале груду металла обнаружили рыбаки. Предположив, что это останки боевого самолета, они сфотографировали обломки и прислали фото поисковикам., которые отправились осмотреть находку. Предположения подтвердились: перед ними предстал истребитель ЛаГГ-3. Изучая документы, поисковикам удалось выяснить, что этот самолет погиб 29 октября 1942 года в неравном воздушном бою в районе высоты 310 восточнее Мурманска. За штурвалом самолета находился заместитель командира первой эскадрильи 255-го ИАП ВВС СФ Сергей Филиппов, который скончался в день своего 29-летия.

Фото: instagram/1polet.ru/
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Удалось разыскать и внука отважного летчика - Сергея Красильникова, который живет в Казани. Он не только помог североморцам в работе с архивами, но и воссоздал на компьютере последний воздушный бой своего деда.

- Сергей Красильников искал место гибели своего деда с 2006 года, - рассказал корреспонденту "РГ" Эдуард Миронов, руководитель поискового отряда "Ваенга". - И вот теперь, спустя 13 лет, его поиски увенчались успехом. В октябре он намерен приехать в Мурманскую область, чтобы почтить память деда.

По словам Эдуарда Миронова, за эти 13 лет внук Сергея Филиппова проделал колоссальную работу. Он изучал не только советские, но и немецкие архивы, и с их помощью установил, кто и каким образом сбил самолет деда. Всю найденную информацию он размещал на созданном для этого Интернет-ресурсе, посвященном истории авиации Северного флота в годы Великой Отечественной войны.

Фото: РИА Новости
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На этом сайте размещено письмо Владимира Выцеха, однополчанина Сергея Филиппова, адресованное жене погибшего летчика В. С. Филипповой.

"10.12.42 … У меня было два друга - Георгий Чиликов (вы его знаете) и Сергей. Георгий погиб раньше. Вместе с Сергеем мы хоронили Георгия, Сережа над гробом говорил хорошие правдивые и жгучие слова. На следующий день наши ребята отомстили за смерть Георгия. Георгия мы похоронили 29 сентября, а ровно через месяц погиб наш Сергей. В тот день была хорошая летная погода. Рано утром Сережа полетел на тренировку с одним молодым летчиком, он учил его бить врага. Я не летчик, по своей службе я их слышу на далеком расстоянии. И я слышал, как Сергей командовал своему ученику. Это прошло благополучно. После этого полета я видел Сергея. Был перерыв в боевой работе. … Вдруг тревога. Сергей быстро побежал к самолету. Вырулил и нормально взлетел. Разыгрался бой. Фрицев было больше, но наши дрались хорошо. Прошло время, пора и возвращаться. Вернулись все. Томительное ожидание, Сергея нет. В журнале краткая запись "не вернулся с задания" человека нет. Сергея зажали "мессеры", и он погиб. Здесь, на севере, Сергей и Георгий первые принесли победу, а теперь их с нами нет."

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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