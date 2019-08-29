На Кубани врачи удалили девушке часть языка с опухолью

Кубанские хирурги удалили 27-летней пациентке часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и восстановили орган из тканей предплечья. О подробностях уникальной операции рассказали сегодня в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

По словам врачей, молодая жительница из районного города Славянска-на-Кубани обратилась к стоматологу с жалобой на небольшой нарост на языке, который мешал есть и говорить. Врач внимательно осмотрел полость рта. Заподозрив онкологическое заболевание, он направил девушку в краевой диспансер. При обследовании опасный диагноз подтвердился - рак языка второй стадии.

"Еще несколько лет назад подобные реконструктивные операции, в ходе которых часть органа восстанавливается из тканей другого органа, были невыполнимы. Сегодня, благодаря современным технологиям и методам лечения, это стало реальностью. Операция длилась более семи часов и прошла успешно. Жизни девушки ничего не угрожает. Для полного лечения ей осталось пройти курс лучевой терапии и химиотерапии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Врачи напоминают, что рак может развиваться бессимптомно и, чтобы вовремя выявить болезнь, важно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в поликлиниках.