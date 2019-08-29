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29.08.2019,  
13:35
Текст:  Николай Грищенко

Появилось видео испытательных полетов вертолета Ми-35П

Новая версия усовершенствованного транспортно-боевого вертолета Ми-35П проходит типовые испытания. Винтокрылая машина демонстрируется на статической экспозиции и принимает участие в летной программе авиасалона МАКС-2019.

Вертолет Ми-35П отличается повышенными летно-техническими характеристиками. Испытания нового вертолета планируется завершить до конца года. "Роствертол" готовится к серийному производству этих вертолетов для поставок на экспорт в страны Африки и Азии.

"У нас уже была возможность продемонстрировать Ми-35П потенциальным заказчикам, и их реакция позволяет нам быть уверенными в том, что этот вертолет будет востребован", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Фото: ПАО Роствертол
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В процессе модернизации Ми-35П получил новое "техническое зрение", современный пилотажный комплекс и возможности автоматического сопровождения целей. Ми-35П также оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветной телевизионной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером.

На вертолете также установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который улучшил управляемость и устойчивость вертолета. А новые приборные доски летчика и оператора с современными пилотажно-навигационными приборами и вертолетными индикаторами в составе приборного оборудования кабины экипажа.

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