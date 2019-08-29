Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER. За счет силовой установки воздушное судно обладает особенностями пилотирования реактивного самолета и способно выполнять фигуры сложного пилотажа.

- Первый полет состоялся в 2015 году. Долгое время ушло на сертификацию самолета. Машина позволяет проводить первичную подготовку военных пилотов для реактивных самолетов, что в несколько раз снижает затраты на обучение летчиков, - заявил представитель инженерного бюро из Волгограда Сергей Агапов.

Самолет выполнен из композитного стягивающего материала с ребрами жесткости и переборками. Обзор из кабины и ощущение полета, по словам конструкторов, соответствует известным прототипам вплоть до имитации посадки на палубу авианосца.

В качестве силовой установки используется автомобильной двигатель GM LS6 мощностью 388 лошадиных сил. Он приводит в действие пятилопастные вентиляторы-импеллеры, которые обеспечивают устойчивую тягу. Дальность полета - 1 200 километров, а высота - 4000 метров. Скорость - от 117 до 250 километров в час.