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29.08.2019,  
13:45
Текст:  Николай Грищенко

Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER. За счет силовой установки воздушное судно обладает особенностями пилотирования реактивного самолета и способно выполнять фигуры сложного пилотажа.
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

- Первый полет состоялся в 2015 году. Долгое время ушло на сертификацию самолета. Машина позволяет проводить первичную подготовку военных пилотов для реактивных самолетов, что в несколько раз снижает затраты на обучение летчиков, - заявил представитель инженерного бюро из Волгограда Сергей Агапов.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Самолет выполнен из композитного стягивающего материала с ребрами жесткости и переборками. Обзор из кабины и ощущение полета, по словам конструкторов, соответствует известным прототипам вплоть до имитации посадки на палубу авианосца.

В качестве силовой установки используется автомобильной двигатель GM LS6 мощностью 388 лошадиных сил. Он приводит в действие пятилопастные вентиляторы-импеллеры, которые обеспечивают устойчивую тягу. Дальность полета - 1 200 километров, а высота - 4000 метров. Скорость - от 117 до 250 километров в час.

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