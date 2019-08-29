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29.08.2019 10:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В крымской пещере "Таврида" нашли кости доисторической змеи

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Спелеологи нашли в крымской пещере "Таврида" новый небольшой зал с костными останками древних животных. Об этом "РГ" рассказал председатель Совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землевладения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Фото: Российский союз спелеологов
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- Пока однозначно можно сказать, что найден скелет змеи длиной около метра, но какой змеи и какого возраста - точно установят палеонтологи, - рассказал Самохин. - Также есть костные останки других крупных животных. Мы их не трогали, а только зафиксировали, оставив их для специалистов.

Ученые натолкнулись на новые находки, исследуя одну из узких галерей пещеры.

- Это узкая галерея, в которую человеку даже ползком невозможно было пролезть, - сообщил Самохин. - Ее перегораживали несколько камней, засыпанные землей. Я разобрал их, снял слой земли и лежа смог продвинуться в очень узкий проход, который постепенно расширился и вывел в небольшой зал размерами примерно два на два с половиной метра.

Ученые полагают, что и эта, и другие галереи скорее всего имеют продолжение. По мнению Самохина, открытая прошлым летом пещера "Таврида" может иметь общую протяженность до 10 километров.

Фото: Отделение РГО в Республике Крым
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- Когда только открыли эту пещеру, она имела длину 300 метров, - пояснил он. - Сейчас благодаря разбору завалов на непроходимых участках - уже 1300 метров. И эта цифра будет увеличиваться. Ведь нам известно, что это пещера лабиринтового типа, но мы пока видим только отдельные элементы этой сетки. Нашу версию подтверждают геофизические исследования пещеры: томография позволила выявить еще две неизвестные галереи, параллельные уже открытой. Пока проход к ним закрыт глиной, но мы его обязательно найдем и откроем.

Осенью ученые планируют оборудовать новый вход в пещеру, с помощью которого станут возможными более активные исследования пещеры.

Справка "РГ"

В июле 2018 года при прокладке федеральной трассы "Таврида" археологи обнаружили самую длинную в предгорной части полуострова карстовую пещеру протяженностью 1015 метров. В километровой карстовой галерее палеонтологи нашли останки доисторических животных - мастодонтов (предков мамонтов), гигантского предка современного страуса, а также винторогого барана, лошади, носорога Мерка, антилопы, верблюда, жирафа и других млекопитающих. Эксперты склоняются к тому, что пещера - это логово крупных хищников, гигантских гиен, которые жили около 75-100 тысяч лет назад, охотились и с большой территории затаскивали в пещеру свою добычу. В России таких пещер больше нет, а в мире - считанные единицы.

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