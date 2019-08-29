В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек

В инфекционной больнице Севастополя в настоящий момент проходят лечение 35 пациентов с диагнозом "серозный менингит". Об сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу горздрава.

Большинство пациентов, а именно 24 человека - дети. По данным ведомства, уровень заболеваемости серозным менингитом за последний год снизился более чем вдвое. За восемь месяцев 2019 года медиками зарегистрировано 88 случаев этого заболевания, тогда как год назад на эту же дату их было 142.

Распространение серозного менингита в Севастополе носит сезонный характер с периодом максимальной активности с июля по октябрь. Специалисты связывают такой характер распространения заболевания с летним температурным максимумом, который способствует прогреву морской воды, а также сезонным увеличением отдыхающих в городе. Инфекционное заболевание передается через морскую воду, грязные фрукты, овощи и руки, а также воздушно-капельным путем.

Особенно подвержены воздействию вируса дети с ослабленным иммунитетом в возрасте от трех до шести лет. Значительно реже серозным менингитом болеют взрослые.