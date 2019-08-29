Супруги-студенты с Урала победили в мировом чемпионате WorldSkills

Супруги-студенты с Урала победили в мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. В компетенции "Роботизированная сварка" выпускники УрФУ - а ныне уже магистры - Елизавета Мосейчук и Андрей Васильев обошли своих соперников из США и Китая.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе вуза, для команды это была первая победа в мировом первенстве. В WorldSkills они участвуют с начала обучения в университете, и ранее уже занимали первые и вторые места в различных компетенциях на всероссийских соревнованиях. Основная специализация студентов - работа с промышленными роботами или производственными процессам.

Победа в мировом чемпионате стала первой для Елизаветы и Андрея не только как для команды, но и как для пары - молодые люди сыграли свадьбу в этом году.

Участники выступали в компетенции "Роботизированная сварка" направления FutureSkills - им предстояло создать часовой механизм диаметром 40 сантиметров, дизайн для которого они должны были разработать сами. После команда должна была провести моделирование "цифрового двойника" для технологического процесса и создать программное обеспечения для производства разработки на реальном оборудовании.

В финале Елизавета и Андрей должны были получить два устройства. Гарантия победы - минимальные различия у двойников. Часы пары из УрФУ получились идентичными, что позволило им обойти своих соперников из Китая и США, которые не смогли достичь такого результата.

Работать участникам предстояло с роботами-манипуляторами, которые могут выполнять заданные программы в различных плоскостях. Это не самая распространенная технология на Урале: как пояснили в пресс-службе УрФУ, основная причина - в дороговизне техники. Однако специалисты в этой отрасли очень востребованы. Как говорит Елизавета Мосейчук, один квалифицированной сотрудник может обслужить до 10 комплексов роботизированной сварки.

Подготовку к чемпионату WorldSkills команда проходила на базе вуза, в научно-образовательном центре Fanuc. Здесь студенты занимаются изучением роботов-манипуляторов в общеобразовательном режиме.

- Победа Елизаветы и Андрея подтверждает высокий уровень подготовки студентов в области промышленной автоматизации, - отметил ректор Виктор Кокшаров.