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Россияне назвали свои любимые советские фильмы, актера и актрису

Новости
    29.08.2019, 13:18
Текст:   Олег Усков

Всё без сенсаций: от образцового "ромкома" Владимира Меньшова "Любовь и голуби" до образцовой мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" - российские телезрители назвали свои любимые и, соответственно, лучшие по их мнению советские фильмы. Где в списке - только стопроцентно проверенная классика.

Фото: "Марс Медиа"
Опрос: россияне предпочитают комедии и военные фильмы

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Первого канала. Всемирная сеть", озвучившую итоги голосования, в котором приняли участие более пятидесяти тысяч человек. Среди ста номинантов выбравших "лучших из лучших".

Итого, согласно результатам опроса, лучшим детективом зрители назвали серию "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", лучшим приключенческим фильмом - "Д'Артаньяна и трёх мушкетеров", детским - "Приключения Электроника", а лучшим музыкальным - "Карнавальную ночь".

Тогда как лучшие комедия и мелодрама - "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит" соответственно.

Лучший советский режиссер, по мнению опрощенных - Леонид Гайдай, лучший актер - Андрей Миронов, актриса - Надежда Румянцева.

При этом "зрители почти единогласно" признали самой популярной киноцитатой - крылатое "Не учи меня жить, лучше помоги материально", сказанное Людой, героиней Ирины Муравьевой в "Москва слезам не верит".

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