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29.08.2019,  
11:27
Текст:  Светлана Цыганкова

Российский ракетный комплекс "Авангард" высоко оценили в Китае

Ракетный комплекс "Авангард" испугал Соединенные Штаты. Там стали активно работать над ответными мерами. Но перехватить ракету "Авангарда" американцам все равно не под силу.

Фото: Роман Скоморохов
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Так считают китайские эксперты, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание Sina. Недавно Россия заявила о создании гиперзвуковой ракеты, чем невероятно испугала Вашингтон. Ракета обладает высокими аэродинамическими характеристиками. При запуске ускоритель может поднять ракету на сто километров, после чего она переходит в стадию свободного полета. Средняя скорость боевого блока - около 20 Махов, но может доходить и до 27, то есть до 30 тысяч километров в час.

Как пишет Sina, если Россия разместит эти ракеты, например, в Калининградской области, то они долетят до Берлина за две минуты. До США они долетят за 15 минут. И сложно будет что-то предпринять в ответ.

Ракета способна с большой вероятностью прорывать оборону противника, она устойчива к высоким температурам и коррозии. Траектория ее полета сложнее, чем у обычной, что позволяет ракете оставаться незамеченной.

В китайском издании подводят итог: как только ракетный комплекс "Авангард" будет принят на вооружение, для него перестанут существовать абсолютно все системы ПВО.

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