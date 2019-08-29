Умер актер из "Графа Монте-Кристо" и "Невезучих" Мишель Омон

Плодовитый французский актер Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа. Об этом сообщила Le Figaro.

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже, сниматься начал в 1960-м на телевидении, и за карьеру сыграл в 170 фильмах и сериалах. А будучи членом труппы "Комеди Франсез" - и множество театральных ролей.

Отечественный зритель может знать Омона по комедиям "Не упускай из вида" и "Невезучие", по "Игрушке", "Смерти негодяя" и сиквелу "Откройте, полиция!", по сериалу 1998 года "Граф Монте-Кристо", где он сыграл барона Данглара.

Ранее сообщалось, что в Париже умерла певица и актриса Нэнси Холлоуэй.