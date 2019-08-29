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29.08.2019 15:19
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В честь 70-летия КНР пройдет военный парад

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Китай проведет военный парад в Пекине в честь 70-летия КНР. Государственный праздник отмечается 1 октября. Подробности парада пока не раскрываются. Однако ранее в китайской прессе появлялись сообщения о том, что на нем будут представлены новейшие виды военной техники, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

В ходе торжеств с речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин. К празднику также будет выпущена памятная медаль, которой наградят граждан, внесших особый вклад в национальное развитие.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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