В Минске разъяснили безвизовый порядок въезда для любителей легкой атлетики

С первого сентябрьского дня в Беларуси для болельщиков матчевой встречи Европы и США по легкой атлетике установлен безвизовый въезд, напомнило МВД республики и прокомментировало порядок въезда в страну, который регламентирован недавним указом президента страны.

Матчевая встреча по легкой атлетике, как уже информировал "СОЮЗ", состоится на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября текущего года. Каждая команда будет состоять из 152 спортсменов, которые разыграют командный кубок по результатам соревнований в 37 дисциплинах.

Для зарубежных гостей, согласно распоряжению главы государства, безвизовый въезд-выезд в страну и временное пребывание разрешены независимо от вида транспорта с 1 по 20 сентября. Чтобы этим воспользоваться, уточняет БЕЛТА, "нужны документы для выезда за границу, а также оригинальный или электронный билет на матчевую встречу". Безвиз распространяется на граждан 74 государств. Для остальных иностранцев наличие оригинального или электронного билета на мероприятие является условием для получения белорусской визы.

Кроме того, в МВД напомнили, что временно въезжающим в Беларусь туристам доступна электронная регистрация и через интернет. Главное условие - въезд в страну через пункт пропуска на государственной границе РБ. За услугу не нужно платить госпошлину.

Указ президента касается и аналогичного порядка въезда и выезда с 9 по 18 сентября для участников традиционного байкерского фестиваля, он состоится 13-14 сентября в белорусской столице.

Иностранцам необходимо иметь действительные документы для выезда за границу и оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, приобретенные на сайте Ticketpro.by. Также основанием являются сведения организатора мероприятия (ООО "Мото Ивент") об официальных участниках фестиваля, переданные в Государственный погранкомитет, уточняет источник в МВД.