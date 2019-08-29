В подвалах резиденции президента Мексики обнаружили 33 потерянных картины

В Мексике в подвалах президентской резиденции Лос-Пинос, превращенной нынешним главой государства Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в культурный центр, нашлись 33 картины, до этого считавшиеся утерянными. Как сообщает издание El Pais, речь идет о полотнах, написанных местными художниками в начале 1990-х годов по заказу тогдашнего президента страны Карлоса Салинаса де Гортари. Был среди них тогда еще молодой Франсиско Толедо, ныне считающийся одним их столпов современного мексиканского искусства.

В ноябре 1993 года эти картины, отражающие своеобразие культуры латиноамериканской страны, были выставлены в одном из залов резиденции. Однако после окончания выставки они пропали, и на протяжении почти трех десятилетий о них не было ничего известно. Власти спохватились только тогда, когда сами художники поинтересовались у них, где находятся их работы. После прихода к власти Лопеса Обрадора комплекс Лос-Пинос открыл свои двери для обычных граждан, но уже первые посетители с удивлением обнаружили пустые стены там, где когда-то находились картины. В итоге группа художников, возглавляемая Толедо, написала письмо на имя министра культуры страны Аленхандры Фаусто с просьбой разобраться в этом вопросе.

Поиски увенчались успехом: все 33 картины, являющиеся частью культурного наследия Мексики, обнаружились на складе, покрытые толстым слоем пыли. Их общая стоимость составляет четыре миллиона песо или 200 тысяч долларов. Как отметил директор комплекса Гомеро Фернандес, полотна хорошо сохранились - их потребовалось лишь очистить от грязи, прежде чем выставлять на всеобщее обозрение. Экспозиция открылась все в том же Лос-Пиносе.

Архитектурный комплекс состоит из шести зданий, многочисленных садов и дорожек. В совокупности они занимают площадь в 56 тысяч квадратных метров. Главной достопримечательностью и жемчужиной резиденции является трехэтажный особняк во французском стиле, в котором ранее жили главы государства, - это 14 президентов с 1934 года. Каждый из них привносил что-то свое, менял обстановку, картины, мебель. Лопес Обрадор отказался от этой традиции, прекратив комплекс в музей.