В Раду внесена кандидатура на пост премьера Украины

Кандидатом на пост премьер-министра Украины официально стал Алексей Гончарук, который занимает должность заместителя главы президентского офиса по экономическим вопросам.

Владимир Гройсман уже объявил, что оставляет кресло руководителя правительства, передает издание strana.ua. Старый кабинет сложил свои полномочия.

"Из своего опыта понимаю, как это очень не просто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. А главное - успеха", - заявил политик в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

Ожидается, что в новом кабмине должность министра юстиции займет Ирина Венедиктова, главой экономического ведомства станет Тимофей Милованов, а руководить Минфином продолжит Оксана Маркарова. Примечательно, что партия "Слуга народа" собирается оставить на посту министра внутренних дел Арсена Авакова.