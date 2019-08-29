В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч

Российские конструкторы разработали технологию, позволяющую разогнать боевой вертолет до скорости в 600 километров в час. Изобретение запатентовано.

Доктор технических наук, академик РАН Сергей Михеев отметил, что перспективные скоростные вертолеты США рассчитаны на скорость 480-550 километров в час.

"Могу сказать, что мне удалось найти решение, я его запатентовал, что боевой вертолет может летать со скоростью более 600 километров в час", - заявил ТАСС на авиасалоне МАКС-2019 Сергей Михеев.

Отметим, что ранее в журнале "Вертолеты России" заместитель генерального директора холдинга по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев сообщил, что уже сформирован облик перспективного скоростного вертолета. Машина будет создаваться по классической схеме расположения винтов, что наиболее соответствует техническому заданию Минобороны РФ.