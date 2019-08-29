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29.08.2019 15:26
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Шанхае открылся американский супермаркет Costco

Американская сеть супермаркетов Costco открыла свою первую в материковом Китае точку в Шанхае. За первые два дня магазин самообслуживания посетили десять тысяч покупателей - для крупнейшей сети клубных супермаркетов в мире это рекорд, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В день открытия на кассах Costco наблюдались 30-метровые очереди. Акции компании на бирже ценных бумаг моментально подскочили. В Пекине отмечают, что Китай интересен иностранным ретейлерам как второй по величине потребительский рынок в мире. Несмотря на непростые в последнее время китайско-американские торговые отношения и даже отдельные призывы в Вашингтоне к уходу американских фирм с китайского рынка, последний очень важен для компаний из США. Об этом свидетельствует развитие товарно-денежных отношений, примером которого может послужить нынешнее открытие магазина.

Сильная покупательная способность китайского рынка действительно позволяет иностранным розничным компаниям получать наибольшую прибыль. За первые семь месяцев этого года объем розничной продажи 122 предприятий с иностранными инвестициями в Шанхае вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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