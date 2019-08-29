В Шанхае открылся американский супермаркет Costco

В день открытия на кассах Costco наблюдались 30-метровые очереди. Акции компании на бирже ценных бумаг моментально подскочили. В Пекине отмечают, что Китай интересен иностранным ретейлерам как второй по величине потребительский рынок в мире. Несмотря на непростые в последнее время китайско-американские торговые отношения и даже отдельные призывы в Вашингтоне к уходу американских фирм с китайского рынка, последний очень важен для компаний из США. Об этом свидетельствует развитие товарно-денежных отношений, примером которого может послужить нынешнее открытие магазина.

Сильная покупательная способность китайского рынка действительно позволяет иностранным розничным компаниям получать наибольшую прибыль. За первые семь месяцев этого года объем розничной продажи 122 предприятий с иностранными инвестициями в Шанхае вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.