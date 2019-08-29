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29.08.2019 13:16
Рубрика: В мире

В Совфеде побывала делегация из конгресса США

Текст: Галина Мисливская

В четверг верхнюю палату российского парламента посетили коллеги из конгресса США. Это более 20 сотрудников аппаратов американских сенаторов. Все они являются участниками стипендиальной программы в области внешней политики Центра имени Вудро Вильсона.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Совета Федерации, такие визиты проводятся регулярно. Аппарат поддерживает рабочие контакты с многими законодательными органами мира, даже с теми, с которыми затруднен собственно парламентский диалог.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Американским гостям рассказали об истории и сегодняшнем дне российского парламентаризма, показали, как работает Совет Федерации.

Большой интерес вызвали флаги регионов, расположенные на первом этаже здания Совфеда на Большой Дмитровке. Гости внимательно рассмотрели символы Тульской области, знаменитой своими оружейными заводами, а также заинтересовались необычным флагом Тамбовской области, на котором изображены три пчелы.

На втором этаже сотрудникам конгресса рассказали об истории Государственного совета Российской Империи, предшественника Совета Федерации, показали портреты руководителей обоих этих государственных органов. Экскурсовод обратила их внимание, что в 2011 году верхнюю палату парламента впервые возглавила женщина - Валентина Матвиенко.

Там же расположена студия первого российского парламентского телеканала - "Вместе РФ", который в прошлом году отметил пятилетие. Американские гости поинтересовались сеткой его вещания и выходящими на канале образовательными программами. Кроме того, сотрудники конгресса США спросили, каков охват интернета в России и насколько активно идет цифровизация.

Завершилась экскурсия по традиции групповым фото в атриуме здания верхней палаты на фоне российских флагов и надписи "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".

В мире США Законодательная власть Совет Федерации
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