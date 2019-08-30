Власть
30.08.2019 13:05

Медведев поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения. Сегодня ему исполняется 65 лет. Между Медведевым и Лукашенко состоялся телефонный разговор.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем

Как отметили в пресс-службе российского правительства, во время беседы также затрагивались отдельные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Ранее состоялся телефонный разговор между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Они также обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений.

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