ДНР обвинила Киев в издевательствах над пленным ополченцем

Власти Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики издеваются над пленным ополченцем, передает РИА Новости. Напомним, что 29 августа в результате боестолкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один был ранен, еще трое были взяты в плен нацподразделением "Азов".

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова обратилась к миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в поиске и возвращении взятых в плен ополченцев.

"Мы обратились с просьбой к ОБСЕ оказать максимальное содействие в поиске и возвращении наших военнослужащих, а также проинспектировать их статус и состояние, - заявила Никанорова. - Представители Миссии приняли нашу просьбу и предложили вернуться к этому вопросу на предстоящем 4 сентября заседании в Минске".

Она также обратилась к международным организациям, включая ООН и Красный Крест, с просьбой "незамедлительно принять меры к прекращению издевательств" над пленными.

"Только ваше вмешательство и контроль за оказанием необходимой квалифицированный медицинской помощи поможет сохранить им жизнь", - добавила глава МИД ДНР.