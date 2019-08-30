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30.08.2019 17:14
Рубрика: Власть

Кремль заявил о прогрессе в обмене удерживаемыми лицами с Киевом

Текст: Кира Латухина
Дата саммита в "нормандском формате" пока не определена, Россия не возражает, чтобы он прошел во Франции - но сначала нужна подготовка, чтобы встреча прошла не для "галочки", а имела конкретный результат, заявили в Кремле. И Киев должен уже хотя бы начать выполнять "домашнюю работу" в плане реализации Минского комплекса мер.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Второго сентября в Берлине пройдет встреча помощников глав "нормандской четверки", подтвердил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. От России на ней будет Владислав Сурков. Участники займутся вопросами по урегулированию внутриукраинского кризиса и посмотрят на возможность подготовки к саммиту в "нормандском формате".
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На вопрос, определена ли уже дата встречи лидеров "нормандской четверки", помощник президента сказал: "Нет, ее нет". По итогам саммита G7 появились сведения, что якобы она будет в сентябре, потом были публичные ремарки, что в ближайшее время, напомнил он. "Но с нами, с Россией, никто конкретные даты не согласовывал", - уточнил Ушаков.

"Обсуждалась, естественно, в ходе наших переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном, в телефонном разговоре с ним же и в канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность проведения саммита", - продолжил помощник российского лидера. "С нашей стороны всегда проявлялась готовность, но мы также очень четко говорим, что саммит надо очень тщательно подготовить, знать, на какой возможный результат следует выходить", - пояснил он. "И до саммита украинская сторона должна выполнить, по крайней мере начать выполнять, свою домашнюю работу в контексте реализации Минских мер", - подчеркнул Ушаков.

"Мы не знаем, сколько уйдет на подготовку. Хотим, чтобы саммит не был проведен только для галочки, а дал бы реальный результат для реализации уже достигнутых договоренностей", - уточнил кремлевский чиновник. "Работа конкретно сейчас только начнется", - сказал он.

На вопрос, важен ли для этого процесса обмен удерживаемыми лицами, Ушаков пояснил: "Конечно, важен". Это важно для всей атмосферы вокруг украинского урегулирования, добавил он. "Взаимодействие на эту тему идет в закрытом режиме, но определенный прогресс могу подтвердить", - заметил помощник президента.
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В Кремле ожидают от руководства Украины выполнения ключевых положений Минских соглашений и реальной готовности выполнить договоренности, достигнутые в Париже и Берлине. "Вопрос, который несколько лет обсуждается - это закрепление официально "формулы Штайнмайера"", - напомнил помощник президента, добавив, что со стороны Москвы это был большой компромиссный шаг.

Ушаков привел слова президента России о готовности проводить саммит. Но он должен принести реальные результаты, и не дезавуировать договоренности, а может, подкрепить бы их новыми шагами.

На вопрос о том, принципиально ли России, где проводить саммит, помощник главы государства ответил: "Французский президент предложил провести у себя. Мы ничего против не имеем. Но когда состоится, пока еще трудно сказать: нужно провести еще очень тщательную "домашнюю работу" по подготовке".

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