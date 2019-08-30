Медведев и Рублев вышли в третий круг US Open

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в третий круг Открытого чемпионата США по теннису. При этом Медведев признался, что испытывает проблемы со здоровьем.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев встречался с представителем Боливии Уго Деллиеном. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты и завершилась победой россиянина в четырех партиях - 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. В третьем раунде турнира Медведев сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом, который взял верх над японцем Есихито Нисиокой.

После матча россиянин рассказал о проблемах со здоровьем. "Тело сводило судорогами, - признался Медведев на послематчевой пресс-конференции. - Не понимаю, как мне в итоге удалось добиться победы. По ходу матча были моменты, когда я вообще не мог пошевелиться. Хочется верить, что завтра со мной все будет в порядке".

Андрею Рублеву для выхода в третий круг хватило одного сета. В матче против француза Жиля Симона россиянин выиграл первую партию 6:2, а затем его соперник отказался от дальнейшей борьбы. Теперь Рублева ждет непростое испытание в лице австралийца Ника Кирьоса - самого скандального теннисиста последних лет.