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30.08.2019 17:11

Международные деловые мероприятия в РФ за 5 лет посетили делегации более чем 200 стран и территорий

Министерство иностранных дел России подсчитало, что только по линии Фонда Росконгресс деловые мероприятия на территории нашей страны за последние пять лет посетили делегации 206 стран и территорий. Для сравнения, в Организацию Объединенных Наций (ООН) входит 193 государства.

"Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, сегодня мы видим уверенный рост интереса к сотрудничеству с Россией со стороны многих государств и территорий. Бизнес-сообщество заинтересовано в развитии торгово-экономических связей с нашей страной, для многих стран Евросоюза мы являемся одним из ведущих партнеров, что позволяет нам успешно адаптироваться к санкциям ЕС и ответным мерам со стороны России. Восточный экономический форум, Петербургский экономический форум и другие крупнейшие деловые мероприятия, которые проходят на территории России, зарекомендовали себя площадкой международного диалога, местом встреч представителей делового сообщества для обмена лучшими практиками и компетенциями", - отмечает советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Фонд Росконгресс имеет внешнеэкономические соглашения с партнерами из 93 стран мира, на ключевых мероприятиях Фонда в течение года работают более 10 000 журналистов российских и международных СМИ.

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