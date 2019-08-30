Министр иностранных дел Китая посетит КНДР со 2 по 4 сентября

Министр иностранных дел КНР Ван И пробудет с визитом в Пхеньяне со 2 по 4 сентября по приглашению своего северокорейского коллеги Ли Ён Хо, сообщил официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

"Данный визит Ван И направлен на реализацию договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне. Это важный шаг, призванный оказать стимулирующее воздействие на китайско-северокорейские отношения", - сказал Гэн Шуан, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее в июне председатель КНР Си Цзиньпин посетил Пхеньян с двухдневным визитом, после чего, как отметил Гэн Шуан, отношения между двумя странами "вступили в новую историческую эпоху".