На пороге осени: главные обувные тренды от No One

Компания No One - один из крупнейших обувных ритейлеров обуви и аксессуаров в России - выпустила лукбук коллекции осень-зима 2019-2020, в котором представила главные тенденции приближающегося холодного сезона.

Съемка посвящена теме городского стиля в условиях мегаполиса и значению обуви в создании образов - ведь всем известно, что даже одна правильно выбранная модель может абсолютно по-разному раскрываться в повседневных образах и торжественных выходах.

В женской линии присутствуют совершенно не похожие по стилистике и настроению модели. Представительницам прекрасного пола предлагается дополнять свои наряды сапогами Principe di Bologna из мягкой кожи с тиснением под питона, белоснежными ботфорами Casadei или декорированными заклепками ботинками Petrini на шнуровке. Одним из главных трендов по-прежнему останутся казаки - например, такие как у Vic Matie с крупной пряжкой. Конечно, никак нельзя забыть про ботильоны и туфли-лодочки. В лукбуке они отражают еще один тренд: в новом сезоне главное значение имеет цвет - ярко-алый, изумрудный или сложный многоцветный - какой выберете вы?

Мужская подборка также отличается разнообразием моделей - каждый найдет что-то свое. Здесь есть обувь в стиле casual, как например, кожаные дерби Principe di Bologna насыщенного коричневого цвета и челси Fratelli Rossetti из патинированной кожи. Также в линии спортивные модели - разноцветные кроссовки Brimarts на объемной текстурированной подошве и треккинговые ботинки Barracuda из мягкой замши. Любителям классики предлагается интересная интерпретация оксфордов Moreschi, которые окрасили в технике деграде.