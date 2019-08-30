Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым

Прощание с советским, российским актером Александром Числовым, "королем эпизода", умершим 29 августа на 55-м году жизни от запущенной пневмонии, пройдет 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерию Гущину.

"Прощание с Числовым состоится в понедельник в 13.00 в Союзе кинематографистов", - сказала она.

Место, где похоронят Числова, еще не определено.

Александр Числов родился в 1964 году в Грозном, в 1982-м семья перебралась в Москву. На счету актера - сотни ролей, среди которых - в фильмах и сериалах "Участок", "Легенда №17", "Самый лучший фильм", "МУР есть МУР", "Петербургские тайны", "Каменская", "Облако-рай".

Ранее друг и квартирант актера рассказал о его проблемах с алкоголем и психикой.