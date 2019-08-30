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30.08.2019,  
12:09
Текст:  Алексей Брусилов

Не только Т-62: на учениях замечены Т-72А и Т-72АВ

На учениях в Свердловской области были задействованы танки Т-72А, Т-72АВ и Т-72БА.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, в ходе учений по материально-техническому обеспечению из призванных из запаса граждан был сформирован ремонтный батальон численностью 310 человек.

Личный состав подразделения в полевых условиях ремонтировал двигатели боевых машин, обслуживал вооружение танков и БМП.

Судя по размещенным на сайте российского Министерства обороны фотографиям, запасники практиковались на танках Т-72А, которые были приняты на вооружение в 1979 году. В отличие от более ранних машин "семьдесят второго" семейства, на них были установлены лазерные прицелы-дальномеры ТПД-К1. Они вооружены 125-мм пушками и двумя пулеметами: спаренным 7,62-мм и 12,7-мм. Мощность двигателя - 780 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 650 км.

Фото: Russian Marshal / youtube.com
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В настоящее время большая часть этих танков находится на хранении, в войсках они используются лишь в качестве учебной техники.

Также на фотографиях можно увидеть Т-72АВ, на которые в середине 80-х установили противокумулятивную динамическую защиту "Контакт", и Т-72БА. Последние получили усовершенствованное прицельное оборудование, а по ходовой части унифицированы с Т-90А. На них применены двигатели В-92С2 мощностью 1000 л. с.

У людей, далеких от армейских реалий, иногда вызывает недоумение тот факт, что военные не спешат избавляться от старой техники, такой как, к примеру, Т-62М, которые демонстрировались в минувшем году на маневрах "Восток-2018", или Т-72А. Но не только у нас хранят технику предыдущих поколений - такое практикуется во многих армиях мира. Многочисленные войны и военные конфликты продемонстрировали, что всегда необходим резерв. Да и в мирное время всегда практичнее тренироваться на бронированных "ветеранах", что позволяет сберегать ресурс более современных машин.

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