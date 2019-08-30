Несправедливо отсидевшая американка получила три миллиона долларов

Жительница США Кэти Вудс, которая несправедливо провела в тюрьме 35 лет, получила компенсацию в размере трех миллионов долларов. Она была приговорена к лишению свободы за убийство, которое не совершала.

Как информирует Daily Mail, невиновность Вудс установили после изучения улик с помощью современной технологии анализа ДНК. Убийцей оказался серийный маньяк.

В США уже были случаи, когда несправедливо осужденные люди получали крупные денежные компенсации. В 2012 году присяжные заседатели в федеральном суде Чикаго постановили выплатить 32-летнему Сэдэусу Хименесу компенсацию в размере 25 миллионов долларов.