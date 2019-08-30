Новости

Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым 16:30
Disney сделает продолжение "Зверополиса" 16:20
Фото: Бузова заявила о своей "белоснежной репутации" 15:54
Следующее "Евровидение" пройдет в Роттердаме 14:13
Друг Александра Числова рассказал о тяжелой жизни актера 12:26

Пахом простился со спутницей своей жизни Натальей Почечуевой

Новости
    30.08.2019, 17:37
Текст:   Олег Усков

Наталья Почечуева, спутница актера, художника, сценариста, певца и шоумена, звезды проекта "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" Сергея "Пахома" Пахомова скончалась в Германии.

Об этом стало известно из Facebook артиста, где Сергей опубликовал множество трогательных, печальных, а зачастую и шокирующих фото.

Причина ухода Натальи - онкологическое заболевание, с которым женщина боролась последние пять лет. Почечуева проходила курсы химиотерапии, лечась от острого лейкоза, перенесла трансплантацию костного мозга.

Тело дизайнера кремировали, прах похоронили в Берлине.

Почечуева была первым главным редактором журнала ELLE Decoration - с 2001 по 2010 год.

Друзья и коллеги Натальи публикуют в Сети проникновенные некрологи, архивные фото.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умерла создательница мультфильма про муми-троллей Людмила Танасенко 11:45
Вышел второй трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" 10:05
Умер актер из "Графа Монте-Кристо" и "Невезучих" Мишель Омон 29.08.2019
"А мог бы и треснуть": Пригожин о ругани Киркорова на "Новой волне" 29.08.2019
⧣ Россия
Фото: Александр Карпушкин/ ТАСС
Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи 29.08.2019
Исполнитель роли Мориарти в "Шерлоке" приедет в Россию 29.08.2019
Россияне назвали свои любимые советские фильмы, актера и актрису 29.08.2019
⧣ фото
Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
79-летний актер Эммануил Виторган вновь стал отцом 28.08.2019
Вышел трейлер фильма о зарождении русского футбола "Дикая лига" 28.08.2019
Фото: сын Валерии во Франции отпраздновал свадьбу с одноклассницей 27.08.2019
⧣ утраты
Фото: AP Photo/ Ben
В Париже умерла певица и актриса Нэнси Холлоуэй 29.08.2019
Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни 29.08.2019
Умерла актриса из "Солдат" и "Домашнего ареста" Людмила Мальцева 27.08.2019