Пахом простился со спутницей своей жизни Натальей Почечуевой

Наталья Почечуева, спутница актера, художника, сценариста, певца и шоумена, звезды проекта "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" Сергея "Пахома" Пахомова скончалась в Германии.

Об этом стало известно из Facebook артиста, где Сергей опубликовал множество трогательных, печальных, а зачастую и шокирующих фото.

Причина ухода Натальи - онкологическое заболевание, с которым женщина боролась последние пять лет. Почечуева проходила курсы химиотерапии, лечась от острого лейкоза, перенесла трансплантацию костного мозга.

Тело дизайнера кремировали, прах похоронили в Берлине.

Почечуева была первым главным редактором журнала ELLE Decoration - с 2001 по 2010 год.

Друзья и коллеги Натальи публикуют в Сети проникновенные некрологи, архивные фото.