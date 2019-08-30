Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали визит Болтона

Президент России Владимир Путин тепло поздравил с 65-летним юбилеем белорусского коллегу Александра Лукашенко не только телеграммой, но и по телефону. Об итогах визита в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона они не говорили.

"Нет, не обсуждали", - сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В пресс-службе белорусского президента рассказали, что главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по международным вопросам.

Лукашенко вчера провел переговоры с Болтоном во Дворце Независимости в Минске. Визит американского представителя такого уровня - первый за 20 лет.