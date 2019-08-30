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30.08.2019 08:08
Рубрика: Спорт

Португалия может опередить Россию после первого тура групповых турниров

Текст: Максим Домчев

Португалия может опередить Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже после первого тура групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
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После того, как количество российских клубов в еврокубках сократилось до четырех, шансы сохранить шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, заметно ухудшились. По итогам нынешнего сезона Россия рискует потерять третье место в Лиге чемпионов.

На сегодняшний день в активе России - 42,716 балла, а Португалии - 42,049 балла. При этом у португальцев в групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы пробились сразу пять клубов.

И уже после первого тура, в случае не слишком успешного выступления "Зенита", "Локомотива", "Краснодара" и ЦСКА Португалия сумеет опередить Россию в рейтинге. Тем более, что все очки, набранные клубами, делятся на количество клубов, которые стартовали в еврокубках. У нашей страны было шесть, у португальцев - пять.

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