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30.08.2019,  
12:25
Текст:  Тимур Алимов

"Истребитель-загадка": Су-47 на МАКС-2019 удивил западные СМИ

Появление "таинственного" Су-47 "Беркут" и редкая возможность сделать его фото стали настоящим сюрпризом авиасалона МАКС-2019. Об этом написало издание The Aviationist.

В последний раз экспериментальный истребитель с крыльями обратной стреловидности демонстрировался на публике в 2007 году. И вот сейчас, как пишет авиаэксперт Том Демерли, "один из лучших образцов работы российских конструкторов" показали вновь.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Су-47 "Беркут", иногда называемый "Золотым орлом", "С-32", "С-37" или по кодификации НАТО "Бочонок" (Firkin), впервые поднялся в небо в сентябре 1997 года и вызвал большой интерес у западных наблюдателей. Истребитель был выполнен в единственном экземпляре и предназначался для испытаний передовых технологий - новых систем управления и общих конструктивных особенностей. Самой главной из них были крылья обратной стреловидности.

Незаметными внешне, но очень значимыми технологиями в Су-47 стали цифровая система управления на основе электроприводов и композитные материалы в элементах корпуса. Некоторые новшества, примененные на "Беркуте", сейчас реализуются для производства новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.

Россия не была первой, кто экспериментировал с самолетами с подобной конструкцией крыла. В 1984 году Соединенные Штаты начали испытания истребителя X-29 фирмы Grumman, у которого тоже были крылья обратной стреловидности и система управления полетом с помощью электроприводов. И все-таки в российском образце есть что-то необычное, пишет автор.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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- Когда "Беркут" появился на буксире, его было сложно распознать. С приближением опытные фотографы сразу поняли, что стали свидетелями чего-то особенного. Фотографы быстро взобрались по лестнице для лучшего обзора, и уже через несколько минут изображения Су-47 публиковались в Сети, вызывая удивление любителей авиации по всему миру. Всего за полчаса размещенное на странице нашего издания в Facebook видео собрало более тысячи просмотров, - поделился Демерли.

Су-47 занял свое место в статической экспозиции на МАКС-2019, где можно увидеть огромную коллекцию увлекательных экспериментальных российских самолетов, написал авиаэксперт.

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