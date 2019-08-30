Первый день форума "Город образования" собрал рекордное число посетителей

Первый день международного форума "Город образования" в Москве посетили рекордные 43 тысячи человек. Об этом сообщил глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, выступая на конференции It's Time for Moscow.

Образовательный форум открылся в четверг в 75-м павильоне ВДНХ. Мастер-классы, лекции, дискуссии продлятся по 1 сентября. В них участвуют более тысячи иностранных и российских экспертов.

В прошлом году "Город образования" посетили более 130 тысяч человек.