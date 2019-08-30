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30.08.2019 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Москвой перевернулся самосвал с мусором

Текст: Ирина Рыбникова

В Истринском городском округе Подмосковья у поселения Новопетровское перевернулся самосвал со строительным мусором. Как объясняют в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, водитель не рассчитал центр тяжести на съезде с Московского Большого кольца.

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С места происшествия водитель самосвала сбежал. Что и неудивительно - мусор перевозился нелегально, без какой-либо разрешительной документации. Такие случаи, как ранее рассказывал "РГ" министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин, на удаленных дорогах не редкость. Нелегальные перевозчики забирают мусор по дешевой цене, а потом сбрасывают его в лесу или на обочинах дорог.

Региональный оператор, который теперь за свой счет будет убирать стихийную свалку, готовит заявление в полицию. Сбежавшему водителю грозит уголовное дело.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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