Под Москвой перевернулся самосвал с мусором

В Истринском городском округе Подмосковья у поселения Новопетровское перевернулся самосвал со строительным мусором. Как объясняют в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, водитель не рассчитал центр тяжести на съезде с Московского Большого кольца.

С места происшествия водитель самосвала сбежал. Что и неудивительно - мусор перевозился нелегально, без какой-либо разрешительной документации. Такие случаи, как ранее рассказывал "РГ" министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин, на удаленных дорогах не редкость. Нелегальные перевозчики забирают мусор по дешевой цене, а потом сбрасывают его в лесу или на обочинах дорог.

Региональный оператор, который теперь за свой счет будет убирать стихийную свалку, готовит заявление в полицию. Сбежавшему водителю грозит уголовное дело.