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30.08.2019 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве-реке обнаружили тело главы компании Global Safe Group

В пятницу утром на севере столицы в Москве-реке было найдено тело известного бизнесмена Дениса Щепетьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Фото: Министерство спорта Красноярского края
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Как уточняется, на покойном отсутствуют следы насильственной смерти.

Денис Щепетьев был президентом корпорации Global Safe Group. При обнаружении бизнесмен был одет в деловой костюм, а также имел при себе документы и пропуск на работу, что позволило быстро установить личность.

СК по Москве проводит доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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