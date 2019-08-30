В Москве-реке обнаружили тело главы компании Global Safe Group

В пятницу утром на севере столицы в Москве-реке было найдено тело известного бизнесмена Дениса Щепетьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Как уточняется, на покойном отсутствуют следы насильственной смерти.

Денис Щепетьев был президентом корпорации Global Safe Group. При обнаружении бизнесмен был одет в деловой костюм, а также имел при себе документы и пропуск на работу, что позволило быстро установить личность.

СК по Москве проводит доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства трагедии.