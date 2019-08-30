В Москву вернулось летнее тепло

Обширный антициклон принес в столицу летнее тепло. Температура воздуха с пятницы по воскресенье будет выше климатической нормы на 5 градусов. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, 30 августа днем воздух прогреется до +23 градусов, аналогичная погода ждет москвичей и в субботу. Дожди маловероятны, а ветер слабый. Погода будет вполне комфортная, соответствующая летнему тренду.

Единственное, что напомнит о приближении осени, так это ночные температуры, которые в городе опустятся до +7…+9 градусов, по области не ниже +5.

В первый день осени столбики термометров поднимутся до отметки +26 градусов, а ночью будет на десять градусов ниже.

Кстати, максимально воздух прогревался 30 августа в 1938 году, когда на термометре было +31,5. Минимум зафиксирован в 1900 году - всего +0,6 градуса.