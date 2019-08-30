Новости

Ракета взорвалась на пусковой площадке в Иране 05:25
В Москву вернулось летнее тепло 05:18
СК начал проверку после массового отравления на свадьбах в Якутске 05:08
Пакистан сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты 04:57
США ввели санкции против крупного банка Ливана 04:57
Рогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе 04:39
Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги 04:34
На Камчатке самолеты ТОФ выследили "чужую" подлодку 04:12
В Охотском море косатку из "китовой тюрьмы" застали за охотой 04:00
Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов в США 03:44
В Германии 30 человек пострадали в аварии с автобусом 03:36
Lamborghini и BMW столкнулись в центре Москвы 03:25
В США закрыли дело против обвиняемого в педофилии миллиардера 03:20
За неделю 27 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 03:03
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности 03:00
На итальянском острове Стромболи снова проснулся вулкан 02:48
За сутки у берегов Испании спасены 219 мигрантов 02:24
Новейший спутник Китая вышел из строя после выведения на орбиту 02:08
Спасатели эвакуировали двоих немецких альпинистов с Эльбруса 02:01
Вертолет США потерял иллюминатор при полете в Японии 01:46
НАСА подготовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана "Дориан" 01:43
Еще в одном штате США ввели режим ЧС из-за урагана "Дориан" 01:35
В Греции 13 человек стали жертвами вируса лихорадки Западного Нила 00:54
ДНР обвинила Киев в издевательствах над пленным ополченцем 00:51
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана 00:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 05:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москву вернулось летнее тепло

Текст: Ирина Огилько

Обширный антициклон принес в столицу летнее тепло. Температура воздуха с пятницы по воскресенье будет выше климатической нормы на 5 градусов. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

Фото: Pixabay
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму

По данным синоптиков, 30 августа днем воздух прогреется до +23 градусов, аналогичная погода ждет москвичей и в субботу. Дожди маловероятны, а ветер слабый. Погода будет вполне комфортная, соответствующая летнему тренду.

Единственное, что напомнит о приближении осени, так это ночные температуры, которые в городе опустятся до +7…+9 градусов, по области не ниже +5.

В первый день осени столбики термометров поднимутся до отметки +26 градусов, а ночью будет на десять градусов ниже.

Кстати, максимально воздух прогревался 30 августа в 1938 году, когда на термометре было +31,5. Минимум зафиксирован в 1900 году - всего +0,6 градуса.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов