В МВД предостерегли горожан от участия в незаконной акции 31 августа

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, полиция призывает москвичей воздержаться от участия в несогласованной с властями акции на Хохловской площади:

- В сети распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем, предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам - воздержаться от участия в ней.

ГУ МВД напоминает, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Такие акции могут угрожать личной безопасности граждан, также существует риск провокаций как в адрес участников, так и посторонних людей.

В главке так же предупредили, что амфитеатр 30 августа работать не будет в целях обеспечения правопорядка и безопасности и во избежание тяжких последствий.