Умер рабочий, получивший ожоги при пожаре на нижегородской судоверфи

В нижегородской больнице умер слесарь-монтажник, пострадавший 28 августа при вспышке кислорода в отделении строящегося сухогруза на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на пресс-службу минздрава региона сообщает ТАСС.

В день пожара мужчину доставили в больницу с 90 процентами ожогов тела. Он находился в чрезвычайно тяжелом состоянии.

Напомним, трагедия произошла 28 августа. Кислород взорвался в замкнутом помещении носового подруливающего устройства во время выполнения работ на заводе "Красное Сормово". В день пожара погибли двое рабочих. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 143 УК России "Нарушение требований охраны труда".