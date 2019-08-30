В Оренбуржье впервые выкормят вручную жеребенка лошади Пржевальского

Уникальную спецоперацию по спасению жеребенка лошади Пржевальского провели в Оренбургском заповеднике. Отбившуюся от семьи пятинедельную кобылку забрали из степи - сотрудники заповедника выкормят ее вручную. Эксперимент не имеет аналогов в мире.

Как сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, произошло это за несколько дней до открытия VII симпозиума по сохранению лошади Пржевальского, который проходит сейчас в регионе. Случившееся заинтересовало участников мероприятия - навестить помещенную в карантин подопечную приехал замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов и другие гости. Напомним, что в заповеднике в последние четыре года успешно реализуется эксперимент по реинтродукции популяции этого редкого вида животных.

Вероятнее всего, жеребенок потерял мать во время стычки между двумя жеребцами.

- Жеребцы отогнали табуны подальше друг от друга, а малышка по ошибке прибилась к чужой группе. В новой семье ей были не рады. Кобылы начали активно отгонять жеребенка и могли просто убить. Поэтому нам пришлось вмешаться! - рассказала директор заповедника Рафиля Бакирова.

В спецоперации по спасению жеребенка участвовали государственные инспекторы на квадроциклах и местный житель на лошади. Им удалось поймать и отвезти кобылку к родному табуну, который успел далеко уйти. Однако с момента расставания с матерью прошло уже двое суток, и она успела забыть детеныша. В дикой природе для жеребенка это означает верную гибель. Тогда сотрудники Центра реинтродукции лошади Пржевальского приняли решение забрать малышку из степи и поместить на ручное вскармливание.

- Жеребенок совсем крохотный, поэтому сотрудники Оренбургского заповедника приняли правильное решение - взять его на реабилитацию. Благодаря их усилиям кобылка чувствует себя хорошо и уже начинает понемногу проявлять интерес к людям, - отметил участник симпозиума - директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории Иван Шмаков.