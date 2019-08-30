В Перми ребенка не приняли в школу из-за отсутствия регистрации

Семья с ребенком школьного возраста переехала из Оренбурга в Пермь, но по новому месту жительства девочку не приняли в школу. В секретариате школы № 76 ее родителям заявили, что ребенок не может быть зачислен в школу, так как у него отсутствует регистрация по месту жительства.

Как пояснили "РГ" в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, по факту незачисления девочки в школу был направлен запрос в департамент образования администрации города Перми. В результате выяснилось, что образовательное учреждение обязано было зачислить ребенка в соответствующий его возрасту класс.

В настоящее время право первоклассницы на получение среднего образования восстановлено - девочка зачислена в школу по месту проживания.