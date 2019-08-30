В Самаре возбудили дело из-за отравления суши 63 человек

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье "Производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей", сообщило в пятницу СУ СК России по региону.

Следователи выяснили, что с 1 по 23 августа этого года сотрудники ресторана, специализировавшегося на доставке готовой еды, готовили и хранили суши и другие блюда в условиях, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Поэтому с 23 по 29 августа в больницы Самары с пищевыми отравлениями обратились 63 человека. Все они покупали и заказывали суши в этом ресторане.

Как уже ранее сообщала "РГ", специалисты "Роспотребнадзора" выяснили, что возбудителями кишечной инфекции у всех госпитализированных стали сальмонеллы. Отравившиеся продолжают находиться в лечебных учреждениях города.