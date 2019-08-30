Новости

На шахте в КЧР обрушилась горная порода 12:50
Эд Ширан может написать главную тему к следующему фильму о Джеймсе Бонде 12:46
Первый день форума "Город образования" собрал рекордное число посетителей 12:45
Угнавший машину с ребенком красноярец отправится в колонию 12:40
В Мурманске откроются летние Баренц-игры 12:39
Васильева: Учителей максимально освободят от бумажной нагрузки 12:37
Пловчиха из Пензы Ольга Ключникова установила мировой рекорд 12:29
Друг Александра Числова рассказал о тяжелой жизни актера 12:26
В Перми ребенка не приняли в школу из-за отсутствия регистрации 12:22
В Москве проходит первый аукцион по продаже указателей метро 12:20
В КЧР арестован подозреваемый в хищении газа на 30 миллиардов 12:16
Первый дагестанский самолет совершил полеты на МАКС-2019 12:16
В Оренбуржье впервые выкормят вручную жеребенка лошади Пржевальского 12:08
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов 12:00
Лукашенко и Путин обсудили по телефону повестку дня двусторонних отношений 11:53
В Москве начались осенние пробки 11:51
Белорусские полярники готовятся открывать летний сезон в Антарктиде 11:49
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем 11:47
Умерла создательница мультфильма про муми-троллей Людмила Танасенко 11:45
В зоопарке Екатеринбурга вылупились павлинята 11:43
Военные России и Германии благоустроили братские могилы в Ленобласти 11:42
В Ингушетии пройдет экологическая акция "День реки Сунжа" 11:34
В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов 11:27
В Сочи женщину обвинили в гибели малолетнего сына от истощения 11:27
Министр иностранных дел Китая посетит КНДР со 2 по 4 сентября 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
От чего можно отказаться в магазине с пользой для природы
От чего можно отказаться в магазине с пользой для природы
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Угнавший машину с ребенком красноярец отправится в колонию

Текст: Алексей Бондарев

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор 35-летнему мужчине, который угнал машину со спящим в ней ребенком. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, он проведет два года в колонии строгого режима.

Фото: iStock
Житель Краснодара угнал машину, попав под дождь с собакой

Преступление было совершено в начале года. Пострадавшая семья приехала на Крещенскую ночь в церковь в поселке Солонцы. Машину с малолетним  сыном они оставили во дворе. Ключи из замка зажигания вынимать не стали. Их увидел проходивший мимо злоумышленник. Он завел автомобиль и уехал в Красноярска. И только в городе похититель обнаружил спящего ребенка. Он разбудил мальчика и предложил позвонить родителям, а сам скрылся. Его личность сотрудники  полиции довольно скоро установили.

"Суд квалифицировал действия, как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Данное преступление он совершил не впервые и ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, в том числе за совершение тяжких преступлений. Осужденный обжаловал решение, но и краевой суд поддержал позицию прокурора", - заявили в пресс-службе.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан"
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря