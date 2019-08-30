Угнавший машину с ребенком красноярец отправится в колонию

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор 35-летнему мужчине, который угнал машину со спящим в ней ребенком. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, он проведет два года в колонии строгого режима.

Преступление было совершено в начале года. Пострадавшая семья приехала на Крещенскую ночь в церковь в поселке Солонцы. Машину с малолетним сыном они оставили во дворе. Ключи из замка зажигания вынимать не стали. Их увидел проходивший мимо злоумышленник. Он завел автомобиль и уехал в Красноярска. И только в городе похититель обнаружил спящего ребенка. Он разбудил мальчика и предложил позвонить родителям, а сам скрылся. Его личность сотрудники полиции довольно скоро установили.

"Суд квалифицировал действия, как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Данное преступление он совершил не впервые и ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, в том числе за совершение тяжких преступлений. Осужденный обжаловал решение, но и краевой суд поддержал позицию прокурора", - заявили в пресс-службе.